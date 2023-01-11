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США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ, - WSJ

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Среда 11 января 2023 15:48
США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ, - WSJ Фото: США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновники Министерства финансов США на этой неделе посетили Европу, чтобы обсудить ценовые ограничения в отношении российской нефтяной промышленности, которые вступят в силу в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

США и их союзники готовят следующий пакет санкций против российской нефтяной промышленности в целях ограничения продажных цен на российский экспорт нефтепродуктов. Некоторые наблюдатели за рынком утверждают, что это может привести к сокращению мировых поставок.

Издание отмечает, что на встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты: по словам людей, знакомых с планами, экспортирует стоимость таких товаров, как дизельное топливо, а другой - товары с низкой стоимостью, такие как мазут.

Санкции на продукты нефтепереработки могут иметь более серьезные экономические последствия, тем более что они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Наблюдатели за рынком и некоторые западные официальные лица ожидают, что России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может оказать давление на мировые цены.

"Ограничение цен на нефть: это было неприятным упражнением, но не столь уж сложным. Но для нефтепродуктов это гораздо большая проблема", - сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Как и в случае ограничения цен на российскую нефть, новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к западным компаниям, финансирующим, страхующим или перевозящим морские грузы российской продукции. Предприятия, базирующиеся в G7 и Австралии, будут оштрафованы за торговлю нефтепродуктов РФ по ценам, которые будут выше установленного предела.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

В Кремле "не заметили" потолки на российскую нефть, несмотря на обвал цен.

Правительство Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти.

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