Чи мають вплив санкції проти російської нафти: відповідь генсека ОПЕК

Поки що рано аналізувати вплив західних санкцій на постачання російської нафти. Попит з боку країн Азії може компенсувати його очікуване скорочення з боку розвинених держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, яку приводить Reuters.
"Росія – великий гравець на енергетичних ринках, і замінити її виробництво непросто", - йдеться у заяві.
Аль-Гайс вважає, що попит з боку Індії та Китаю може компенсувати його очікуване скорочення з боку розвинених держав, а отже, поки що рано судити про вплив західних санкцій на постачання російської нафти.
Генсек ОПЕК розраховує, що потреба Китаю у нафті протягом цього року зросте, через зняття обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусу.
"Ми очікуємо, що Китай підвищить попит на нафту на півмільйона барелів на добу", - зазначив він.
Нагадаємо, що США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ.
Російський морський експорт сирої нафти зріс минулого тижня до найвищого рівня, починаючи з квітня 2022 року.
Російська Федерація стає надто залежною від доходів від нафти, щоб підтримувати свій бюджет на тлі нарощування військових витрат на ведення війни проти України. Експерти вважають, що це може змусити Кремль підвищити податки, якщо ціни на нафту не виправдають очікувань у 2023 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.