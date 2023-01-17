Чи мають вплив санкції проти російської нафти: відповідь генсека ОПЕК

"Росія – великий гравець на енергетичних ринках, і замінити її виробництво непросто", - йдеться у заяві.

Аль-Гайс вважає, що попит з боку Індії та Китаю може компенсувати його очікуване скорочення з боку розвинених держав, а отже, поки що рано судити про вплив західних санкцій на постачання російської нафти.

Генсек ОПЕК розраховує, що потреба Китаю у нафті протягом цього року зросте, через зняття обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусу.

"Ми очікуємо, що Китай підвищить попит на нафту на півмільйона барелів на добу", - зазначив він.