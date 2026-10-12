Имеют ли смысл переговоры с американцами после действий Трампа, - ответ Сибиги
Украина готова использовать каждую возможность для достижения мира, несмотря на последние заявления Белого дома. В то же время, Киев планирует усилить давление на Россию вместе с европейскими партнерами.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам Сибиги, Украина стремится как можно быстрее завершить войну и готова воспользоваться каждой возможностью для достижения этой цели. В то же время, подчеркнул министр, Россия не демонстрирует такого же стремления к миру.
Глава МИД также сообщил, что провел ряд телефонных разговоров с европейскими коллегами. Он поблагодарил страны, которые четко выразили поддержку Украине.
"Мы – страна в войне, мы защищаемся и отстаиваем свое право на жизнь. Эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для повышения давления на Россию". – отметил Сибига.
Могут ли снова обостриться отношения с США
Комментируя возможность повторения кризиса в отношениях с Вашингтоном, подобного возникшему в начале прошлого года, Сибига призвал не спешить с выводами.
По его словам, после предварительного обострения сдержана позиция Украины, президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии, помогла вернуть отношения в конструктивное русло. Министр убежден, что этот подход сработает и сейчас.
В то же время, он обратил внимание на приближение промежуточных выборов в Конгресс США. По мнению Сибиги, внутриполитическая ситуация в Америке может влиять на публичные заявления, звучащие от американской стороны.
"Мы сохраняем голову холодной и продолжаем работать над главным: усилением позиций Украины и достижением мира", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Кроме того, Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского.
По данным Financial Times, представители США угрожали прекратить обмен разведданными с Украиной и остановить программу PURL, по которой европейские страны закупают американское оружие для ВСУ, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ.