Имеют ли смысл переговоры с американцами после действий Трампа, - ответ Сибиги

Украина готова использовать каждую возможность для достижения мира, несмотря на последние заявления Белого дома. В то же время, Киев планирует усилить давление на Россию вместе с европейскими партнерами.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, Украина стремится как можно быстрее завершить войну и готова воспользоваться каждой возможностью для достижения этой цели. В то же время, подчеркнул министр, Россия не демонстрирует такого же стремления к миру.

Глава МИД также сообщил, что провел ряд телефонных разговоров с европейскими коллегами. Он поблагодарил страны, которые четко выразили поддержку Украине.

"Мы – страна в войне, мы защищаемся и отстаиваем свое право на жизнь. Эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для повышения давления на Россию". – отметил Сибига.

Могут ли снова обостриться отношения с США

Комментируя возможность повторения кризиса в отношениях с Вашингтоном, подобного возникшему в начале прошлого года, Сибига призвал не спешить с выводами.

По его словам, после предварительного обострения сдержана позиция Украины, президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии, помогла вернуть отношения в конструктивное русло. Министр убежден, что этот подход сработает и сейчас.

В то же время, он обратил внимание на приближение промежуточных выборов в Конгресс США. По мнению Сибиги, внутриполитическая ситуация в Америке может влиять на публичные заявления, звучащие от американской стороны.

"Мы сохраняем голову холодной и продолжаем работать над главным: усилением позиций Украины и достижением мира", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.