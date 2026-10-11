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США угрожают остановить поставки оружия ВСУ из-за ударов по российским НПЗ, - FT

22:12 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
США угрожают остановить поставки оружия ВСУ из-за ударов по российским НПЗ, - FT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Команда президента США Дональда Трампа начала прибегать к угрозам и шантажу, чтобы остановить удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как удалось выяснить журналистам, под угрозой оказалась программа, благодаря которой Украина получает американское вооружение.

По данным источников издания, 10 и 11 октября американские чиновники звонили в Киев и европейские столицы, пытаясь добиться прекращения украинских ударов по российским НПЗ.

Во время этих разговоров представители администрации Трампа пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, а также остановить механизм PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). В рамках этой программы европейские партнеры закупают для ВСУ американское вооружение.

"Они звонят в Киев... Они звонят всем в Европе", - рассказал один из чиновников, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.

Среди тех, с кем связывались американские представители, FT называет заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.

Напомним, 11 октября Трамп неожиданно объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

После этого глава государства Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой не было никаких договоренностей по этому поводу.

Кроме того, президент сообщил, что РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа об "энергетическом перемирии".

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