Какие документы нужно носить с собой во время войны в Украине
Во время военного положения, которое действует в Украине, на украинцев возложен ряд обязательств. В частности, иметь при себе документы.
Кто и какие документы должен носить с собой во время войны, - рассказывает РБК-Украина.
Так, в условиях военного положения женщинам достаточно иметь при себе только паспорт. Подойдет как бумажный или ID, так и паспорт в "Дія", поскольку они имеют равносильное значение. Однако юрист Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина отмечал, что на всякий случай лучше иметь с собой физический документ.
Что же касается мужчин, то кроме паспорта нужно иметь при себе военно-учетный документ. Те, кто его не имеет на руках, могут получить его в ТЦК, ЦНАПах или мобильном приложении "Резерв+".
Наличие документов - это не просто требование закона. Во время военного положения каждого гражданина могут остановить правоохранители, чтобы проверить документы. И отсутствие паспорта или военно-учетного документа может создать проблемы. В частности, полицейские могут задержать такого человека без документов.
При подготовке публикации использовались: комментарий юриста Евгения Булименко для предварительного материала РБК-Украина, сообщения Министерства обороны Украины в соцсетях.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, без каких документов нельзя пересекать блокпост.
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