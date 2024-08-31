Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного: объяснение Минобороны

Военнообязанных могут лишить водительского удостоверения в случае невыполнения обязанностей. Однако это может сделать суд, а не территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как отмечается, в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Только суд принимает решение о том, лишать ли права вождения военнообязанного.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Ограничения в праве управления транспортным средством при мобилизации снимает исполнительная служба.

Также в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит "мобилизации".