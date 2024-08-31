ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного: объяснение Минобороны

Украина, Суббота 31 августа 2024 15:24
UA EN RU
Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного: объяснение Минобороны Фото: в Минобороны объяснили, могут ли военнообязанного лишить водительских прав (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанных могут лишить водительского удостоверения в случае невыполнения обязанностей. Однако это может сделать суд, а не территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как отмечается, в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Только суд принимает решение о том, лишать ли права вождения военнообязанного.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Ограничения в праве управления транспортным средством при мобилизации снимает исполнительная служба.

Также в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит "мобилизации".

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно их продлили еще на 90 дней - до 9 ноября 2024 года.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные Украине должны были обновить свои военно-учетные данные.

Для более удобного обновления данных было создано мобильное приложение "Резерв+" (электронный кабинет военнообязанного). В нем также можно сформировать электронный военно-учетный документ. В Минобороны анонсировали новые функции, которые скоро появятся в "Резерве+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Водительские права Мобилизация в Украине
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России