Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного: объяснение Минобороны
Военнообязанных могут лишить водительского удостоверения в случае невыполнения обязанностей. Однако это может сделать суд, а не территориальный центр комплектования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
Как отмечается, в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.
Только суд принимает решение о том, лишать ли права вождения военнообязанного.
Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Ограничения в праве управления транспортным средством при мобилизации снимает исполнительная служба.
Также в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит "мобилизации".
Мобилизация в Украине
В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно их продлили еще на 90 дней - до 9 ноября 2024 года.
18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные Украине должны были обновить свои военно-учетные данные.
Для более удобного обновления данных было создано мобильное приложение "Резерв+" (электронный кабинет военнообязанного). В нем также можно сформировать электронный военно-учетный документ. В Минобороны анонсировали новые функции, которые скоро появятся в "Резерве+".
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