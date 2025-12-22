Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине: что говорят в Налоговой

"При подаче декларации, например, они нам указывают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще доход, который не обложен налогом, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией", - пояснила руководитель Налоговой.

По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.

"Украина в соответствии с этим соглашением готова к обмену информацией со 121 страной", - добавила она.

Обмен такой информацией может осуществляться исключительно в налоговых целях, отметила Карнаух. Налоговая не может раздавать информацию об украинцах с целью уголовных преследований.

"Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей", - сказала Карнаух.