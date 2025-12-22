Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине: что говорят в Налоговой

Украинские беженцы за рубежом должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят там налоги, то в Украине им этого делать не надо.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.
"При подаче декларации, например, они нам указывают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще доход, который не обложен налогом, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией", - пояснила руководитель Налоговой.
По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.
"Украина в соответствии с этим соглашением готова к обмену информацией со 121 страной", - добавила она.
Обмен такой информацией может осуществляться исключительно в налоговых целях, отметила Карнаух. Налоговая не может раздавать информацию об украинцах с целью уголовных преследований.
"Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей", - сказала Карнаух.
По данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек.
Польша и Германия приняли у себя больше всего беженцев из Украины - более 985 тысяч и 1,1 миллиона человек, соответственно.
Ранее председатель комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказывал, что налоговые декларации должны подавать только резиденты Украины. Учитывая это, украинские беженцы должны подавать декларации, при этом их освободили от необходимости уплаты налогов за помощь от иностранного государства.