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Поступают ли масово в вузы ради отсрочки? Ответ МОН

15:55 08.06.2026 Пн
2 мин
В министерстве рассказали, почему эту лазейку больше не удастся использовать
aimg Мария Науменко
Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Getty Images)

Использование обучения для получения отсрочки от мобилизации уже не имеет критических масштабов, как это было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Оксена Лисового, передает Интерфакс-Украина.

Лисовой отметил, что в начале его каденции Министерство образования и науки фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в учреждениях высшего образования. Впоследствии подобная тенденция наблюдалась также в колледжах и аспирантуре.

"Мы приняли ряд мер, сегодня нет такой критической ситуации, собственно уже несколько лет нет", - добавил он.
Министр подчеркнул, что профильные органы продолжают постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекаются соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.

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По его словам, организация схем для получения отсрочки из-за обучения является не только проявлением недобропорядочности, но и представляет угрозу для государства.

"Это не просто недобропорядочность - это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде", - подчеркнул глава МОН.

Он добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны нести ответственность.

В то же время Лисовой отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало об упрощенных условиях поступления в украинские вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Также мы объясняли, можно ли поступать сразу на две специальности и какие правила подачи заявлений действуют в 2026 году.

Кроме того, мы сообщали об особенностях вступительной кампании в военные учебные заведения.

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