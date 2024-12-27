Кто из военнообязанных может выехать за границу: главные правила

В условиях военного положения и мобилизации для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют ограничения на выезд за границу. Ограничения также применяются к военнообязанным женщинам, в частности тем, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

РБК-Украина расспросило адвоката Евгения Булименко о том, какие существуют ограничения по выезду за границу для военнообязанных и какие документы необходимы для пересечения границы законным способом.

Во время действия правового режима военного положения некоторые категории военнообязанных имеют право выехать за границу. В частности те, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в перечень военнообязанных относятся 7 основных категорий.

Забронированные

На период мобилизации ограничения по выезду за пределы Украины не применяются к забронированным: органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами. А также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Кроме того, такие военнообязанные должны находиться на специальном воинском учете.

Перечень документов для выезда:

документ, подтверждающий факт бронирования такого лица;

решение о служебной командировке.

Лица с инвалидностью/временно непригодные

Ограничения на выезд за границу не действуют на лиц с инвалидностью и временно непригодных по состоянию здоровья (на срок 6-12 месяцев), согласно заключению военно-врачебной комиссии.



Такие военнообязанные имеют право выехать за пределы Украины при условии предоставления пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи. А также при условии предъявления удостоверения, подтверждающего соответствующий статус или справки ВВК о временной непригодности.

Родители трех и более несовершеннолетних детей

Ограничения на выезд за пределы Украины не применяются к женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей.

Перечень документов для выезда:

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение отца многодетной семьи или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав.

Однако, если мужчина не проживает одной семьей со своими детьми, для выезда ему необходимо предоставить:

решение суда о назначении алиментов;

справку из государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Задолженность по уплате алиментов более чем на три месяца лишает прав на отсрочку и пересечение границы.

Самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей

"За границу могут выехать женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. В частности, если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, объявлен умершим или отбывает наказание в местах лишения свободы. А также, когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины", - заявил адвокат.

Перечень документов для выезда:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления матери умершей.

Сопровождающие / ухаживающие за больными лицами

Право выехать за границу имеют лица, нуждающиеся в постоянном уходе в сопровождении одного из членов семьи.

Перечень документов для выезда:

документ, подтверждающий родственные связи;

заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе.

"Кроме того, ограничения на выезд не действуют на лиц, осуществляющих постоянный уход за больными. В частности, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе. А также при наличии акта установления факта осуществления ухода", - отмечает Булименко.

Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью

Лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, могут выезжать за пределы Украины.

Перечень документов для выезда:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о регистрации брака с матерью/отцом ребенка;

документ, подтверждающий инвалидность.

Их жена/муж имеет инвалидность

Ограничения на выезд за пределы Украины не применяются к людям, которые имеют жену или мужа из числа лиц с инвалидностью.

Перечень документов для выезда:

документы, подтверждающие родственные отношения;

документ, подтверждающий инвалидность.

По словам Булименко, пересекать государственную границу во время действия правового режима военного положения разрешено также другим категориям военнообязанных. Речь идет о работниках предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. А также спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.

"Кроме того, право на выезд за границу имеют водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, населения Украины или других образованных в соответствии с законами Украины, военных формирований", - добавил адвокат.