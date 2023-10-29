Может ли работодатель вручать повестки сотруднику: объяснение юриста

Вручать повестки мужчинам призывного возраста могут не только представители военкоматов. Это могут делать представители органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления. Такое же право имеют некоторые другие категории.
Вправе ли работодатель вручать повестки и что именно в целом обязан делать работодатель во время мобилизации, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.
Руководители предприятий в Украине имеют право вручать повестки работникам. Кроме того, на работодателей также возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного к месту, определенному повесткой, но порядок такого контроля нигде не определен, говорит юрист.
"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", – отмечает Татьяна Козян.
За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен).
"Решение о наложении штрафа за нарушение принимает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки", – добавляет она.
Кроме права вручать повестки, работодатели также:
"Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета", – отмечает собеседница.
Напомним, во время действия военного положения в Украине право вручать повестки имеют определенные люди: никто кроме них не должен это делать. Юрист объяснила РБК-Украина, кого именно наделяют обязанностью вручать повестки.
Также сразу несколько категорий мужчин могут выезжать за границу полностью законно. Одно из оснований для выезда – сопровождение родственников, имеющих инвалидность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.