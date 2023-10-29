Может ли работодатель вручать повестки сотруднику: объяснение юриста

Может ли работодатель вручать повестки

Руководители предприятий в Украине имеют право вручать повестки работникам. Кроме того, на работодателей также возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного к месту, определенному повесткой, но порядок такого контроля нигде не определен, говорит юрист.

"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", – отмечает Татьяна Козян.

За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен).

Фото: Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета (ddk.dn.ua)

"Решение о наложении штрафа за нарушение принимает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки", – добавляет она.

Что еще обязаны делать работодатели

Кроме права вручать повестки, работодатели также:

проверяют военно-учетные документы при принятии на работу, а также под подпись информируют о правилах ведения военного учета.

"Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета", – отмечает собеседница.