Чи може роботодавець вручати повістки працівнику: пояснення юриста

Чи може роботодавець вручати повістки

Керівники підприємств в Україні мають право вручати повістки працівникам. Крім того, на роботодавців також покладається контроль за своєчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою, але порядок такого контролю ніде не визначений, говорить юристка.

"Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до ТЦК та СП", – зауважує Тетяна Козян.

За порушення зобов’язань роботодавці несуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень).

Фото: Роботодавець не має права брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі, за винятком виключених з обліку (ddk.dn.ua)

"Рішення про накладання штрафу за порушення ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – додає вона.

Що ще зобов'язані робити роботодавці

Крім права вручати повістки, роботодавці також:

перевіряють військово-облікові документи під час прийняття на роботу, а також під підпис інформують про правила ведення військового обліку.

"Роботодавець не має права брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі, за винятком виключених з обліку", – зауважує співрозмовниця.