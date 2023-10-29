Может ли работодатель вручать повестки сотруднику: объяснение юриста

Вручать повестки мужчинам призывного возраста могут не только представители военкоматов. Это могут делать представители органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления. Такое же право имеют некоторые другие категории.

Вправе ли работодатель вручать повестки и что именно в целом обязан делать работодатель во время мобилизации, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

Может ли работодатель вручать повестки

Руководители предприятий в Украине имеют право вручать повестки работникам. Кроме того, на работодателей также возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного к месту, определенному повесткой, но порядок такого контроля нигде не определен, говорит юрист.

"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", – отмечает Татьяна Козян.

За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен).

Фото: Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета (ddk.dn.ua)

"Решение о наложении штрафа за нарушение принимает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки", – добавляет она.

Что еще обязаны делать работодатели

Кроме права вручать повестки, работодатели также:

проверяют военно-учетные документы при принятии на работу, а также под подпись информируют о правилах ведения военного учета.

"Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета", – отмечает собеседница.