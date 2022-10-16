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Существует ли угроза наступления с территории Беларуси: ответ пограничников

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Воскресенье 16 октября 2022 16:30
Существует ли угроза наступления с территории Беларуси: ответ пограничников Фото: существует ли угроза наступления с территории Беларуси (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пока не фиксируется никаких изменений на границе с Беларусью. Подразделения разведки и силы безопасности продолжают отслеживать ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе ни в характере их действий в целом. Конечно, и подразделения разведки и все подразделения сил безопасности и обороны изучают и отслеживают ситуацию по самой Беларуси, вглубь территории страны, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства", - заявил Демченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие.

Тем временем в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ на белорусскую территорию связана с совместным развертыванием войск этих стран.

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