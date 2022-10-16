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Чи існує наразі загроза наступу із території Білорусі: відповідь прикордонників

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Неділя 16 жовтня 2022 16:30
Чи існує наразі загроза наступу із території Білорусі: відповідь прикордонників Фото: чи існує наразі загроза наступу із території Білорусі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі не фіксується жодних змін на кордоні з Білоруссю. Підрозділи розвідки та сил безпеки продовжують відстежувати ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі ні в характері їхніх дій загалом. Звісно, і підрозділи розвідки і всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають і відстежують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави", - заявив Демченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія планує переобладнати білоруські Су-25 під ядерну зброю.

Тим часом до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація з РФ на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

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