В Беларусь прибыли первые эшелоны из РФ в рамках совместного развертывания войск

В субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ на белорусскую территорию связано с совместным развертыванием войск этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.

Совместное развертывание войск

Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 10 октября.

Войска и техника РФ на территории Беларуси

Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси на 13 октября, составляла до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники оккупантов. В частности, Беларусь за последнюю неделю передала России по меньшей мере 67 танков и как минимум 28 грузовых автомобилей "Урал".

Отметим, еще в конце сентября стало известно, что Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. Еще тогда продолжалась активная подготовка железной дороги.

Позиция Лукашенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины. При этом МИД Беларуси успел вручить украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Что происходит в самой Беларуси

В Беларуси введен режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран. Также парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, предлагающий ограничить выезд из страны для части граждан.