Готовится ли Банковая и "Слуга народа" к выборам: что говорят во власти

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции ".

Как отмечается в материале, партия власти хоть и уверяет, что к выборам не готовится, но определенные наметки ее будущего парламентского списка, конечно, есть.

Безусловно, все зависит от того, пойдет ли в итоге на выборы сам Владимир Зеленский и если да, то сможет ли он одержать победу. Пока что в его окружении уверяют, что "плана Б" на случай, если рейтинги все же будут показывать победу Валерия Залужного во втором туре, у Банковой нет.

"У нас многие говорят, что в любом случае стоило бы пойти на выборы, и даже если их не выиграть, то хотя бы дать импульс на парламентские и в итоге получить хорошую фракцию. Хотя я не вижу желания на Банковой во что-то ввязываться, кроме как чтобы выигрывать", - говорит РБК-Украина влиятельный нардеп из СН.

Список на выборах и лозунг компании

"Слуги народа", причем из разных внутренних группировок, подтверждают, что список партии Зеленского на выборах будет представлять собой солянку из 5-10 топ-"слуг" нынешнего созыва, людей Андрея Ермака, волонтеров и военных, разнообразных лидеров мнений и звезд из разных сфер. Один из собеседников даже сравнил этот список с "Нашей Украиной" образца 2006 года, где наряду с бизнесменами и "любимыми друзьями" в Раде заседали певцы и писатели.

По словам видного депутата из СН, в прыжке эта партия может набрать до 30%, при самых благоприятных условиях. Для формирования монобольшинства этого точно не хватит, поэтому придется искать партнеров. Пока самый вероятный - потенциальный политический проект известного волонтера Сергея Притулы, здесь мнения разных "слуг" тоже сходятся.

Зато более-менее явной является главная идея кампании. Обещать возвращение захваченных Россией территорий - априори вряд ли выполнимая в короткой-средней перспективе задача, поэтому партия сфокусируется на более достижимом - вступлении в ЕС.

"Мы приведем вас в Евросоюз - это, по сути, единственная большая идея, которая может зацепить людей. Как Порошенко в 2014 году обещал закончить войну", - говорит один из депутатов от СН.