Команда Зеленского сменит бренд "Слуга народа" на выборах, - источники

Команда президента Владимира Зеленского точно попрощается с брендом "Слуга народа" к будущим выборам. Он давно себя исчерпал, и напротив, стал откровенно токсичным.

Об этом говорится в материале " Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики ".

Потому на выборы, когда бы они ни состоялись, нынешняя партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского" (рабочее название), который, по разных опросам, набирает в районе 20%, отмечается в статье.

Главой такой обновленной партии может стать вице-премьер Михаил Федоров. Как отметили несколько источников РБК-Украина, сейчас это главный кандидат, который может повести партию Зеленского на выборы. Однако все эти идеи пока на этапе очень ранних "чертежей".

Какое-то время назад, говоря о дальнейшей судьбе партии, в президентской команде обсуждали идею о переименовании "Слуги народа" в "Дію". Но это название, как рассказывают собеседники в команде Владимира Зеленского, не особо добавляет им рейтинга.

Списки кандидатов

В команде президента прогнозируют, что в будущих избирательных списках политсилы может оказаться не более 10% действующих нардепов от монобольшинства - это те, кто хорошо проявил себя в Раде.

Остальной же состав будут формировать из людей, предложенных Зеленским - местных лидеров (отдельных мэров или глав ОВА), популярных волонтеров, блогеров, активистов и военных. Плюс часть "технарей" - людей главы ОП Андрея Ермака, на которых возложат роль менеджеров во фракции и партии.

"Но в этот раз к составу будут подходить наверняка более серьезно, а не так, как в прошлый раз. Команда будет такой же пестрой, однако будут более тщательно проверять людей, чтобы они были более самостоятельные, независимые, чтобы избежать тех болезней, которые случились в этом созыве", – рассказал один из источников.

Монобольшинство

Напомним, на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года партия Владимира Зеленского получила большинство мест в парламенте и самостоятельно сформировала коалицию и правительство. Монобольшинство действует до сегодняшнего дня.

По данным опроса КМИС, в мае 2024 года правящую партию "Слуга народа" поддерживали 13% украинцев, в то же время 48% не одобряли ее деятельность.