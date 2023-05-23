Готовит ли Украина окружение Бахмута: что говорят в ВСУ

"Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский (командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, - ред.), что мы как раз приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть наиболее детальная оценка, он знает силы врага, его слабые места", - констатировал он.

По словам Череватого, тактика врага очень экстенсивна, он заваливает ВСУ тактическими группами. Для них, по словам полковника, это приводит к очень большим потерям.

"К тому же город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, негде будут от него укрыться и не иметь возможности подтягивать резервы", - рассказал военный о возможном дальнейшем развитии ситуации на Бахмутском направлении.

Как отметил Череватый, если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас - это фактически приведет к тому, о чем сказал командующий.

"Плюс, у нас всегда могут быть для них тактические сюрпризы", - не стал скрывать он.

Ситуация в Бахмуте

На 23 мая ВСУ продолжают удерживать укрепрайон в районе "Самолета" в Бахмуте, продвигаются по флангам на юге и севере от города. При этом враг снизил темпы наступления. Два дня ранее, 21 мая, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявлял, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута. 19 мая Институт изучения войні писал о том, что украинские военные перехватили тактическую инициативу под Бахмутом. Напомним, что ВСУ уже почти 10 месяцев держат оборону Бахмута и несмотря на превосходство противника эту операцию военное руководство Украины называет успешной.