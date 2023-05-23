В ВСУ рассказали о продвижении Украины в районе Бахмута: в сутки до 2 километров

ВСУ держат небольшой плацдарм в самом Бахмуте Донецкой области, где идут горячие бои. Также у украинских сил обороны есть продвижение по флангам.

"Генерал Сырский исповедует принцип активной обороны. У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия, мы проводим контратаки и двигаемся", – констатировал он.

По данным Череватого, в течение недели ВСУ удалось продвигаться от 150 до 2 километров в сутки.

"За последние сутки (разговор был 22 мая, - ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить удары по группировке врага в Бахмуті", - констатировал он.

Что контролируют ВСУ в самом городе

В комментарии РБК-Украина Череватый подтвердил, что в Бахмуте ВСУ держат ряд зданий и у наших военных еще есть там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города.

При этом он отказался называть территорию в процентах, которую ВСУ контролируют в Бахмуте, но признал, что речь идет именно о районе "Самолета".

"Подробно сказать не могу. Это небольшой плацдарм, который мы удерживаем для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны", - сказал Череватый.

Полковник ВСУ подчеркнул, что украинское военное командование, в отличие от оккупантов, не придумывает "какие-то легенды, что это большое наступление и тому подобное", потому что "это проходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении".

"Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", - объяснил Череватый.