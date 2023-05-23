Чи готує Україна оточення Бахмута: що кажуть у ЗСУ

"Більш точно сказати, як говорив командувач, генерал Сирський (командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, - ред.), що ми саме наближаємося до тактичного оточення цього населеного пункту. Адже в нього є найбільш детальна оцінка, він знає сили ворога, його слабкі місця", - констатував він.

За словами Череватого, тактика ворога дуже екстенсивна, він завалює ЗСУ тактичними групами. Для них, за словами полковника, це призводить до дуже великих втрат.

"До того ж саме місто вони фактично зруйнували. Воно їм уже не може слугувати великим опорним пунктом для побудови там ешелонованої оборони. Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть де від нього сховатися і не матимуть можливості підтягувати резерви", - розповів військовий про можливий подальший розвиток ситуації на Бахмутському напрямку.

Як зазначив Череватий, якщо збережеться така ж тактична обстановка, яка є в районі Бахмута зараз - це фактично призведе до того, про що сказав командувач.

"Плюс, у нас завжди можуть бути для них тактичні несподіванки", - не став приховувати він.

Ситуація у Бахмуті

На 23 травня ЗСУ продовжують утримувати укріпрайон у районі "Літака" у Бахмуті, просуваються флангами на півдні та півночі від міста. При цьому ворог зменшив темпи наступу. Два дні раніше, 21 травня, командир Східного угрупування військ Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута. 19 травня Інститут вивчення війни писав про те, що українські військові перехопили тактичну ініціативу під Бахмутом. Нагадаємо, що ЗСУ вже майже 10 місяців тримають оборону Бахмута і, попри перевагу противника, цю операцію військове керівництво України називає успішною.