Готовы ли украинцы к уступкам ради завершения войны: ответ социолога

Близость к фронту влияет на настроения

"Чем западнее, тем больше сопротивление любым территориальным уступкам, а чем восточнее, тем большее согласие", - отметил социолог.

Он пояснил, что на западе люди живут относительно дальше от фронта, поэтому там чаще распространены фразы "будем воевать до конца". Зато в прифронтовых регионах война ощущается ежедневно.

"А чем ты ближе к линии фронта, тем опаснее, там к тебе уже россияне достреливают и дронами залетают и так далее", - добавил Антипович.

Именно поэтому, по его словам, ближе к фронту растет запрос на остановку боевых действий, даже если речь идет о сложных решениях.

"Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте уже остановимся на том, что мы имеем", - пояснил он, отметив, что разница в настроениях между регионами не критическая, но сам тренд является постоянным.

В то же время, если говорить в целом по стране, почти две трети украинцев считают, что войну можно завершить только дипломатическим путем.

Однако около трети придерживаются более жесткой позиции - или полное восстановление границ 1991 года, или как минимум выход на границы по состоянию на 2022 год.

Социолог отметил, что эти показатели колеблются, однако общий запрос на переговоры стабильно превышает поддержку исключительно военного сценария.

Территории как самый болезненный вопрос возможных договоренностей

Еще более высокие показатели фиксируют тогда, когда украинцев спрашивают не о желаемом, а о реалистичном пути завершения войны.

По словам Антиповича, около 80% граждан считают, что реальной является именно переговорная модель.

"А когда спрашиваешь украинца: а какой реальный путь завершения войны - а не желаемый - то там под 80 процентов говорят, что реальный путь - это только переговоры", - рассказал он.

Эти 80% включают различные форматы диалога. Часть украинцев поддерживает переговоры с участием международных партнеров, другие допускают прямые контакты с Россией.

"Те же 60% говорят о переговорах с привлечением международных партнеров, 20 процентов говорят, что вообще надо прямые переговоры с россиянами", - уточнил социолог.

Эксперт добавил, что чуть более 10% выступают за продолжение войны до полного освобождения территорий.

Вместе с тем Антипович подчеркнул, что поддержка переговоров не означает автоматической готовности к конкретным уступкам. Отношение украинцев различается в зависимости от темы.

"Когда заходит дело уже в какую-то конкретику, а это тема НАТО, тема русского языка, русской церкви, территории, выход из Донбасса и так далее - то оно все немножко по-разному воспринимается", - отметил он.

Самым болезненным вопросом, по словам социолога, остаются территории.

"Никто не хочет и не будет признавать оккупированные территории российскими. Тем более выходить из тех мест, которые заняты украинскими военными", - подчеркнул Антипович.

В то же время он признал, что в случае отсутствия альтернатив обществу придется принимать непростые решения.

"Но если будет предложен такой компромисс, если это будет единственно возможная конфигурация этих переговоров, тогда украинцу, который, опять же, в большинстве своем за переговорный процесс, придется это принять", - подытожил социолог.