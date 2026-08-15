Россия хочет стереть границу с оккупированными территориями Украины: в МИД разоблачили план ФСБ

ФСБ России планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

В российских проектах ведомственных приказов такие изменения объясняют якобы "включением" оккупированных территорий Украины в состав РФ.

"Таким образом, Москва снова пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными непутевыми административными решениями", - пояснили в МИД.

Фактически речь идет о попытке перенести пограничный контроль на внешние границы оккупированных территорий и стереть административную границу между Россией и захваченными ею украинскими землями.

В ведомстве заявили, что российские законы, указы и ведомственные приказы не способны изменить международно признанный статус украинских территорий.

"Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальные права", - заявили в МИД.

В МИДе отметили, что Россия остается государством-оккупантом независимо от того, как она определяет статус захваченных территорий в собственном законодательстве.

Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республике Крым и Севастополь.

В министерстве подчеркнули, что смена российскими властями пунктов контроля, документов или карт не влияет на государственную границу Украины. Он остается международно признанным и не может быть изменен односторонними решениями России.