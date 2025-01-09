Гарантировали ли уже партнеры 19 систем ПВО для Украины: что говорит Зеленский
Партнеры гарантировали Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты неба от российских ракет и дронов. Сейчас идет работа, чтобы украинские войска как можно скорее их получили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Украины Владимира Зеленского украинским журналистам по итогам "Рамштайна".
"Гарантировано, что 19 дополнительных систем будет. Вы правильно сказали, гарантировано ли, что они доедут? У нас есть подтверждение, есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но есть достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина и партнеры будут работать, чтобы системы быстрее доехали.
"Потому что есть, скажем так, очень серьезные системы, о которых мы всегда говорим, и некоторые из них проходят восстановление. Поэтому здесь вопрос, как быстрее восстановить те или иные системы", - добавил президент.
ПВО для Украины
Напомним, еще в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно 19 дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты энергетических подстанций.
"Относительно 19 систем ПВО. Мы здесь говорим не о Patriot. Это для подстанций. Россия бьет по распределительным станциям атомной генерации. Этих станций более 20, но нам надо 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, потому что можем остаться без 4-5 гигаватт", - сказал он.
Тогда президент подчеркивал, вопрос ПВО является срочным и уже есть определенные продвижения по этому поводу.
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