Гарантировали ли уже партнеры 19 систем ПВО для Украины: что говорит Зеленский

Партнеры гарантировали Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты неба от российских ракет и дронов. Сейчас идет работа, чтобы украинские войска как можно скорее их получили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Украины Владимира Зеленского украинским журналистам по итогам "Рамштайна".

"Гарантировано, что 19 дополнительных систем будет. Вы правильно сказали, гарантировано ли, что они доедут? У нас есть подтверждение, есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но есть достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина и партнеры будут работать, чтобы системы быстрее доехали.

"Потому что есть, скажем так, очень серьезные системы, о которых мы всегда говорим, и некоторые из них проходят восстановление. Поэтому здесь вопрос, как быстрее восстановить те или иные системы", - добавил президент.