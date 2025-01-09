Чи гарантували вже партнери 19 систем ППО для України: що каже Зеленський
Партнери гарантували Україні 19 систем протиповітряної оборони для захисту неба від російських ракет та дронів. Наразі йде робота, щоб українські війська якомога швидше їх отримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента України Володимира Зеленського українським журналістам за підсумками "Рамштайну".
"Гарантовано, що 19 додаткових систем буде. Ви правильно сказали, чи гарантовано, що вони доїдуть? У нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна та партнери працюватимуть, щоб системи швидше доїхали.
"Бо є, скажімо так, дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них проходять відновлення. Тому тут питання, як швидше відновити ті чи інші систем", - додав президент.
ППО для України
Нагадаємо, ще у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно 19 додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичних підстанцій.
"Щодо 19 систем ППО. Ми тут говоримо не про Patriot. Це для підстанцій. Росія б'є по розподільчим станціям атомної генерації. Цих станцій понад 20, але нам треба 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу, бо можемо залишитись без 4-5 гігават", - сказав він.
Тоді президент наголошував, питання ППО є терміновим і вже є певні просування щодо цього.
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