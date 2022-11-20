Беларусь решила "усилить" милиционерами границу с Украиной
Министерство внутренних дел Беларуси решило "укрепить" белорусские позиции на границе с Украиной личным составом и готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское телевидение СТВ.
Такими "нововведениями" поделился с белорусским телевидением глава МВД Беларуси Иван Кубраков.
"Что касается несения службы работников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной", - объяснил министр ситуацию, почему вдруг белорусские милиционеры стали пограничниками.
В стиле самопровозглашенного президента Александра Лукашенко он заверил, что знает, откуда ждать "террористических актов" в Беларуси и, угрожая всем, кто попытается что-то сделать, пообещал: "тот будет уничтожен".
"Для этого мы постоянно готовим личный состав, сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно в отношении террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил раньше, когда мы проводили обучение, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов не может быть. Задача органам внутренних дел поставлена четко", - заверил Кубраков.
В то же время РБК-Украина сообщало, что в Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных ограждений, которые установили украинские военные для того, чтобы обезопасить границу с Беларусью.
Напомним, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить гипотетическое продвижение врага.
Кроме того, в Брестской области Беларуси завершились учения подразделений мобилизованных российских военных.
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