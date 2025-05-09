Есть ли угрозы для Украины, если Симион станет президентом Румынии: мнение эксперта

Скандальный Джордже Симион может победить на президентских выборах в Румынии. Но "апокалипсиса" для Украины на этом фоне не будет.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Загородний обратил внимание, что не существует проукраинских или антиукраинских политиков - все "любят только себя, дружат за деньги и из-за необходимости".
Также, по его словам, избирателей в Румынии никто не контролирует, поэтому Симион действительно может стать президентом.
"Но будет ли тот апокалипсис, как у нас любят писать как будто сознательные люди? Я думаю, что нет. По многим причинам. Я думаю, что если и что-то и будет, это примерно будет трындеж в стиле Фицо (премьера Словакии Роберта Фицо - ред.), который на самом деле многое трындит, реально ничего не делает", - считает политтехнолог.
Он напомнил, что через Словакию продолжают доставлять военную помощь для Украины, при этом Братислава "не напрягается", чтобы остановить украинскую евроинтеграцию.
Также Загородний считает, что Симион только с большой осторожностью сможет говорить что-либо о том, что Бессарабия это якобы румынская территория. Поскольку в таком случае в игру вступит премьер Венгрии Виктор Орбан и будет заявлять о "венгерской Трансильвании", где живет 1 миллион венгров.
"Поэтому я думаю, что Румыния здесь, знаете, будет очень осторожна в таких высказываниях, потому что можно нарваться на очень неудобные вопросы, как Трансильвания оказались в составе Румынии", - подчеркнул эксперт.
Напомним, только вчера, 8 мая, победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион заявил о том, что он якобы ждет компенсацию за переданную Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
Он также пообещал, что "не даст ни одного цента" никакой другой стране.
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