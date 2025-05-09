Есть ли угрозы для Украины, если Симион станет президентом Румынии: мнение эксперта

Загородний обратил внимание, что не существует проукраинских или антиукраинских политиков - все "любят только себя, дружат за деньги и из-за необходимости".

Также, по его словам, избирателей в Румынии никто не контролирует, поэтому Симион действительно может стать президентом.



"Но будет ли тот апокалипсис, как у нас любят писать как будто сознательные люди? Я думаю, что нет. По многим причинам. Я думаю, что если и что-то и будет, это примерно будет трындеж в стиле Фицо (премьера Словакии Роберта Фицо - ред.), который на самом деле многое трындит, реально ничего не делает", - считает политтехнолог.

Он напомнил, что через Словакию продолжают доставлять военную помощь для Украины, при этом Братислава "не напрягается", чтобы остановить украинскую евроинтеграцию.

Также Загородний считает, что Симион только с большой осторожностью сможет говорить что-либо о том, что Бессарабия это якобы румынская территория. Поскольку в таком случае в игру вступит премьер Венгрии Виктор Орбан и будет заявлять о "венгерской Трансильвании", где живет 1 миллион венгров.

"Поэтому я думаю, что Румыния здесь, знаете, будет очень осторожна в таких высказываниях, потому что можно нарваться на очень неудобные вопросы, как Трансильвания оказались в составе Румынии", - подчеркнул эксперт.