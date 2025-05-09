Чи є загрози для України, якщо Сіміон стане президентом Румунії: думка експерта

Загородній звернув увагу, що не існує проукраїнських чи антиукраїнських політиків - усі "люблять тільки себе, товаришують за гроші та через необхідність".

Також, за його словами, виборців у Румунії ніхто не контролює, тому Сіміон дійсно може стати президентом.

"Але чи буде той апокаліпсис, як у нас люблять писати начебто свідомі люди? Я думаю, що ні. З багатьох причин. Я думаю, що якщо щось і буде, це приблизно буде триндьож у стилі Фіцо (прем'єра Словаччини Роберта Фіцо - ред.), який насправді багато чого триндить, реально нічого не робить", - вважає політтехнолог.

Він нагадав, що через Словаччину продовжують доставляти військову допомогу для України, при цьому Братислава "не напружується", щоб зупинити українську євроінтеграцію.

Також Загородній вважає, що Сіміон тільки з великою обережністю зможе говорити що-небудь про те, що Бессарабія це нібито румунська територія. Оскільки в такому разі в гру вступить прем'єр Угорщини Віктор Орбан і заявлятиме про "угорську Трансільванію", де живе 1 мільйон угорців.

"Тому я думаю, що Румунія тут, знаєте, буде дуже обережною в таких висловлюваннях, бо можна нарватися на дуже незручні запитання, як Трансільванія опинилися у складі Румунії", - наголосив експерт.