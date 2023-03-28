Есть ли угрозы для Украины из-за ядерного оружия в Беларуси: мнения экспертов

Решение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси является, в первую очередь, попыткой запугать Запад. Для Украины большой угрозы это не представляет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ставки растут. Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для Украины"

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Путин прибег к угрозе разместить ядерное оружие в Беларуси для запугивания Запада из-за неудач на поле боя в Украине.

"Для нас это угроза потому, что появляется еще одно пространство эскалации. И не только против Украины, а в первую очередь - против Запада. Но я хочу напомнить, что все учения, которые проводила Россия совместно с Беларусью с точки зрения применения ядерного оружия моделировались против стран Балтии, Польши или даже Германии в той или иной степени", - заметил эксперт.

Как отметил Мусиенко, применение ядерного оружия из Беларуси ориентировано на Запад и на эскалацию против граничащих с ней стран. Большой угрозы для Украины нет.

В то же время, военный аналитик Петр Черник убежден в том, что слова Путина о ядерном оружии в Беларуси являются обычным пропагандистским нарративом.

"У меня нет доказательной базы как для аналитика, что ядерный удар уже есть в той части, что он вот-вот должен произойти. Конечно, мы не знаем, что в голове у сумасшедших. Однако на этот час это исключительно рефлексия боеприпасов с обедненным ураном, которые двигаются к нам. И не больше", - добавил Черник.

Эксперт добавил, что в военном смысле расположение ядерного оружия в Беларуси ничего не значит, поскольку в первую очередь это нарратив для собственного населения.

"И поднимают градус по противоборству с США, хотя США абсолютно спокойно и адекватно к этому относятся", - заметил Черник.