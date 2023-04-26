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Есть ли угроза ракетных ударов по Украине на 9 мая: ответ ГУР

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Татьяна Степанова

Армия РФ накапливает ракетный потенциал, однако это не означает, что оккупанты атакуют Украину 9 мая. Ракетная угроза существует как в отдельные даты, так и без них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать, что враг накапливает ракетный потенциал... Но здесь привязываться сугубо к 9 мая не нужно. Мы уже не раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без них", - сказал Юсов.

Он отметил, что ГУР отслеживает ситуацию. К тому же, над этим работает и украинская разведка, и международные партнеры.

"Готовимся к ответным реакциям", - добавил Юсов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 25 апреля российские военные вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Также ранее мы писали, что кафиры меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.

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9 МаяГлавное управление разведкиВойна России против Украиныракетный удар