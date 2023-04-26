Есть ли угроза ракетных ударов по Украине на 9 мая: ответ ГУР

Армия РФ накапливает ракетный потенциал, однако это не означает, что оккупанты атакуют Украину 9 мая. Ракетная угроза существует как в отдельные даты, так и без них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать, что враг накапливает ракетный потенциал... Но здесь привязываться сугубо к 9 мая не нужно. Мы уже не раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без них", - сказал Юсов.

Он отметил, что ГУР отслеживает ситуацию. К тому же, над этим работает и украинская разведка, и международные партнеры.

"Готовимся к ответным реакциям", - добавил Юсов.