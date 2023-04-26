Чи є загроза ракетних ударів по Україні на 9 травня: відповідь ГУР

Армія РФ накопичує ракетний потенціал, однак це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує як в окремі дати, так і без них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", - сказав Юсов.

Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж над цим працює й українська розвідка, і міжнародні партнери.

"Готуємось до відповідних реакцій", - додав Юсов.