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Уровень угрозы очень высок. РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 21:32
Уровень угрозы очень высок. РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море Фото: ¦оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море (youtube)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 апреля, военные Российской Федерации вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей - вдвое", - сообщил Назаров.

По его данным, сейчас у россиян на боевом дежурстве:

  • 2 надводных ракетоносителя;
  • 2 подводных ракетоносителя.

Общий залп "Калибров" может достигать 24.

"Уровень ракетной угрозы очень высок", - подчеркнул спикер ОК "Юг".

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью РБК-Украина рассказал, зачем РФ собирает ракеты и может стать целью.

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