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Шольц уволил министра финансов на фоне возможности распада коалиции

Берлин, Среда 06 ноября 2024 22:10
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Шольц уволил министра финансов на фоне возможности распада коалиции Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. В стране существует возможность распада коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, Welt и ZDF.

По данным издания, Шольц уволил Линднера около 20:30. Это означает, что Свободная демократическая партия (СвДП), членом которой является министр финансов, выходит из "светофорной" коалиции. Она также состоит из Социал-демократической партии Германии (партии Шольца) и партии "зеленых".

Bild уточняет, что Шольц, вероятно, опередил СвДП, поскольку партия планировала расторгнуть коалиционное соглашение с СДПГ и "зелеными", а также отозвать своих министров.

К слову, по информации немецких СМИ, на сегодняшней кризисной встрече Линднер предлагал Шольцу провести досрочные выборы в Бундестаг, но канцлер отказался от такого шага.

Обновлено 22:26

По информации заместителя главного редактора Welt Робина Александера, канцлер Шольц хочет обратиться к Бундестагу с просьбой провести голосование по вотуму доверия в январе 2025 года.

Обновлено 22:33

Шольц в ходе выступления перед прессой заявил, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие".

По словам канцлера, он предложил Свободной демократической партии план из четырех пунктов:

  • уменьшение энергетических затрат;
  • вакансии для работников автомобильной промышленности;
  • введение инвестиционного бонуса;
  • увеличение помощи Украине.

Но министр финансов Линднер отказался от реализации такой инициативу.

Возможность распада коалиции

Стоит заметить, что ранее немецкие СМИ написали о возможности распада "светофорной" коалиции в Германии и досрочных парламентских выборов.

Причиной стало то, что в проекте бюджета Германии на 2025 год есть дефицит более 13 млрд евро и партии коалиции не могут согласовать, как выйти из такой ситуации.

К слову, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев пообещала, что ее страна выделит 200 млн евро на гумпомощь Украине.

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Олаф Шольц
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