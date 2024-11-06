Шольц уволил министра финансов на фоне возможности распада коалиции
Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. В стране существует возможность распада коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, Welt и ZDF.
По данным издания, Шольц уволил Линднера около 20:30. Это означает, что Свободная демократическая партия (СвДП), членом которой является министр финансов, выходит из "светофорной" коалиции. Она также состоит из Социал-демократической партии Германии (партии Шольца) и партии "зеленых".
Bild уточняет, что Шольц, вероятно, опередил СвДП, поскольку партия планировала расторгнуть коалиционное соглашение с СДПГ и "зелеными", а также отозвать своих министров.
К слову, по информации немецких СМИ, на сегодняшней кризисной встрече Линднер предлагал Шольцу провести досрочные выборы в Бундестаг, но канцлер отказался от такого шага.
Обновлено 22:26
По информации заместителя главного редактора Welt Робина Александера, канцлер Шольц хочет обратиться к Бундестагу с просьбой провести голосование по вотуму доверия в январе 2025 года.
Обновлено 22:33
Шольц в ходе выступления перед прессой заявил, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие".
По словам канцлера, он предложил Свободной демократической партии план из четырех пунктов:
- уменьшение энергетических затрат;
- вакансии для работников автомобильной промышленности;
- введение инвестиционного бонуса;
- увеличение помощи Украине.
Но министр финансов Линднер отказался от реализации такой инициативу.
Возможность распада коалиции
Стоит заметить, что ранее немецкие СМИ написали о возможности распада "светофорной" коалиции в Германии и досрочных парламентских выборов.
Причиной стало то, что в проекте бюджета Германии на 2025 год есть дефицит более 13 млрд евро и партии коалиции не могут согласовать, как выйти из такой ситуации.
К слову, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев пообещала, что ее страна выделит 200 млн евро на гумпомощь Украине.
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