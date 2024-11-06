Шольц уволил министра финансов на фоне возможности распада коалиции

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. В стране существует возможность распада коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild , Welt и ZDF .

По данным издания, Шольц уволил Линднера около 20:30. Это означает, что Свободная демократическая партия (СвДП), членом которой является министр финансов, выходит из "светофорной" коалиции. Она также состоит из Социал-демократической партии Германии (партии Шольца) и партии "зеленых".

Bild уточняет, что Шольц, вероятно, опередил СвДП, поскольку партия планировала расторгнуть коалиционное соглашение с СДПГ и "зелеными", а также отозвать своих министров.

К слову, по информации немецких СМИ, на сегодняшней кризисной встрече Линднер предлагал Шольцу провести досрочные выборы в Бундестаг, но канцлер отказался от такого шага.

Обновлено 22:26

По информации заместителя главного редактора Welt Робина Александера, канцлер Шольц хочет обратиться к Бундестагу с просьбой провести голосование по вотуму доверия в январе 2025 года.

Обновлено 22:33

Шольц в ходе выступления перед прессой заявил, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие".

По словам канцлера, он предложил Свободной демократической партии план из четырех пунктов:

уменьшение энергетических затрат;

вакансии для работников автомобильной промышленности;

введение инвестиционного бонуса;

увеличение помощи Украине.

Но министр финансов Линднер отказался от реализации такой инициативу.