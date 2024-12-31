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Есть ли угроза наступления россиян на Днепропетровскую область: что говорят в ВСУ

Вторник 31 декабря 2024 15:40
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Есть ли угроза наступления россиян на Днепропетровскую область: что говорят в ВСУ Фото: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления россиян на Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уже почти два месяца обостряется ситуация вокруг Великой Новоселки Донецкой области. В случае захвата этого населенного пункта оккупанты смогут продолжить наступление в нескольких направлениях, в том числе и в сторону Днепропетровской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире телемарафона.

По его словам, россиянам необходимо приложить еще огромное количество усилий, чтобы дойти до админграницы Донецкой области.

Как отметил Петренко, намерения россиян наталкиваются на значительное сопротивление украинских войск, что затрудняет их попытки продвинуться вперед. ВСУ уничтожают личный состав врага на этапе подвоза и высадки.

Представитель бригады отметил, что когда украинские защитники находятся в обороне, происходит системное уничтожение способности противника осуществлять любые наступательные действия. Российские резервы действительно большие, но они не бесконечны.

"Россияне фактически расплачиваются за каждый квадратный метр, за каждый квадратный километр кровью своего личного состава, которой они не жалеют", - отметил он.

Стоит отметить, что Великая Новоселка Донецкой области расположена вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями. Здесь враг пытается захватить логистические пути снабжения, в частности дороги с твердым покрытием.

В то же время из-за особенностей местности, во время дождей передвижение по грунтовым дорогам становится чрезвычайно сложным.

Есть ли угроза наступления россиян на Днепропетровскую область: что говорят в ВСУ

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 168 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции у Часового Яра, Торецка и Покровска. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов в Курской области, под Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, а также вблизи Торецка и Покровска.

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