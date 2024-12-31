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За минувшие сутки 168 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Вторник 31 декабря 2024 08:40
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За минувшие сутки 168 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 168 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении отбиты две атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 16 атак вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза неподалеку населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.

На Северском направлении россияне один раз штурмовали в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг 12 раз атаковал в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отражено 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч и не только.

На Кураховском направлении россияне 21 раз атаковали в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

На Времовском направлении россияне совершили 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

В Курской области украинские защитники отбили 17 атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 789 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1610 оккупантов, а также уничтожили:

  • 5 танков;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 34 артиллерийские системы.

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