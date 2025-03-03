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Есть ли угроза наступления РФ в южных областях: что говорят в ГУР

Украина, Понедельник 03 марта 2025 10:18
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Есть ли угроза наступления РФ в южных областях: что говорят в ГУР Фото: Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус
Эксперт: Вадим Скибицкий

Приоритетными направлениями для российской армии остаются Донецкая и Харьковская области. В то же время угроза Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областям остается.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Как отметил Скибицкий, россияне четко для себя определили наиболее критические и наиболее актуальные направления ведения боевых действий. Прежде всего это Покровское направление, Торецк и Часов Яр для завершения всех операций, которые они спланировали. Кроме того - это Купянск.

"Мы знаем планы, которые ставит перед собой Российская федерация, в том числе - и возможность проведения штурмовых и наступательных действий и в Херсонской, и в Запорожской областях", - сказал он.

По его словам, угроза Югу остается. "Давайте посмотрим на заявления, которые делает руководство Российской федерации. Представители Кремля неоднократно заявляли, что и Херсонская, и Запорожская области - это "новые территории" России, которые "вписаны в конституцию России", и что они будут делать все для того, чтобы эти территории были под контролем России", - пояснил представитель ГУР.

Относительно угрозы Днепропетровской области Скибицкий отметил, что это будет зависеть от того, выполнит ли Российская федерация задачу по выходу на границы именно Днепропетровской области.

"В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре", - сказал он.

Напомним, об угрозе наступления российской армии в Запорожской области говорят с осени прошлого года. В Силах обороны сообщали, что россияне активизировались в Запорожской области. Но сил врага, которые он накопил, не хватит для большого наступления.

По данным РБК-Украина, Россия не отказалась от планов начать наступление в Запорожской области и попытаться прорваться на Херсон.

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