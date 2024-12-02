Не только Запорожье: россияне готовят еще одно наступление на юге Украины, - источники

Кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время совершить еще одну операцию – с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр, ведь все мосты в направлении этого города разрушены или повреждены.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина ".

Два источника издания утверждают, что оккупанты свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.

Как отмечается в материале, Кремль в рамках возможных переговоров о потенциальном завершении войны хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которую он сегодня захватил. Поэтому в случае, если такие переговоры состоятся, Москва стремится снять дискуссии по контролю над этими двумя областями.

В конце концов это задача-максимум у россиян. Задача-минимум – растягивание украинских сил.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию до той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего – для растягивания нашей линии фронта. Мы знаем об их планах – и по Херсону, и по Запорожской области – и тоже готовимся", - сказал один из собеседников издания.

Ожидаемое наступление на Запорожье

Напомним, Россия продолжает наступление на разных участках вдоль всего Восточного фронта. Одновременно Москва готовится к активизации еще и на Юге, где более года сохранялась относительная стабильность.

По данным источников РБК-Украина, враг может начать свое наступление на Запорожье после 5 декабря. Хотя стоит отметить, что и эта дата не следует считать конечной, ведь до этого Москва уже не раз переносила "День Д".

Россия может нанести удар в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти поближе к городу Запорожье и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.