Передача МиГов ВСУ может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат

Передача МиГов Украины не изменит ситуацию "в небе", однако может подтолкнуть наших союзников к истребителям F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале РБК-Украина "Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе"

"МиГ сам по себе - это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заметил Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, возможно некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же нет, однако в целом это усилит обороноспособность нашей авиации.

По словам Игната, заявления о передаче МиГов являются и психологическим фактором.

"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил Игнат.