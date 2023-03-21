Передача МиГов ВСУ может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат
Передача МиГов Украины не изменит ситуацию "в небе", однако может подтолкнуть наших союзников к истребителям F-16.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале РБК-Украина "Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе"
"МиГ сам по себе - это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заметил Игнат.
Как отметил спикер Воздушных сил, возможно некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же нет, однако в целом это усилит обороноспособность нашей авиации.
По словам Игната, заявления о передаче МиГов являются и психологическим фактором.
"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил Игнат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах. Тем временем советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал Болгарию последовать примеру Варшавы и передать ВСУ свои истребители.
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