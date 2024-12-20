Есть ли у России силы для наступления на Херсон: оценка эксперта

Российские диверсионные группы проводят разведку боем в Херсонской области. Но сил для "решительных наступательных действий" у российской армии на этом направлении нет.

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина .

Сегодня ночью российская армия накрыла артиллерийским огнем Херсон и его пригород и попыталась диверсионными группами прорваться в областной центр. Как отметил в разговоре с YouTube-каналом РБК-Украина Романенко, к проведению таких операций россияне готовились еще более месяца назад.

"С того времени, когда они начали захватывать острова и с них вести действия в Херсонской области. С планами понятно, но на "решительные действия" наступательного плана сил у них нет. Это не говорит о том, что они отказались от этого", - сказал он.

По словам Романенко, российские оккупанты хотят держать Силы обороны в напряжении и определить, насколько прочна украинская оборона в Херсонской области. Для этого они применяют диверсионно-разведывательные группы.

"Это такая разведка боем. Известный прием, они его отрабатывают", - добавил эксперт.