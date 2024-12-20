Чи є в Росії сили для наступу на Херсон: оцінка експерта
Російські диверсійні групи проводять розвідку боєм в Херсонській області. Але сил для "рішучих наступальних дій" у російської армії на цьому напрямку немає.
Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
Сьогодні вночі російська армія вкрила артилерійським вогнем Херсон та його передмістя та спробувала диверсійними групами прорватись до обласного центру. Як зазначив в розмові з YouTube-каналом РБК-Україна Романенко, до проведення таких операцій росіяни готувались ще понад місяць тому.
"З того часу, коли вони почали захоплювати острови та з них вести дії в Херсонській області. З планами зрозуміло, але на "рішучі дії" наступального плану сил у них нема. Це не говорить про те, що вони відмовились від цього", - сказав він.
За словами Романенка, російські окупанти хочуть тримати Сили оборони в напрузі та визначити, наскільки міцна українська оборона в Херсонщині. Для цього вони застосовують диверсійно-розвідувальні групи.
"Це така розвідка боєм. Відомий прийом, вони його опрацьовують", - додав експерт.
Росіяни активізувались під Херсоном
Ввечері 19 грудня обласна військова адміністрація попередила мешканців Херсону та його околиць про загрозу артилерійських обстрілів з боку окупованого росіянами лівого берега Дніпра. А вже під ранок почалася активізація російської армії.
Ворог масовано обстрілював Херсон та околиці, в результаті чого постраждали люди. Крім цього, як повідомили в ОВА, росіяни спробували прорватись до Херсона диверсійними групами, але їх було знищено Силами оборони.
Детальніше про наслідки російських обстрілів Херсона - читайте за посиланням.
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