В Минобороны РФ заявили, что после "приказа" Путина не бить по энергетике "сбивали" свои дроны

В Министерстве обороны РФ заявили, что получили так называемый "приказ" от диктатора Владимира Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. После чего оккупанты якобы "сбивали" свои дроны, которые летели по энергетике в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В Минобороны РФ говорят, что в момент, когда поступил так называемый приказ Путина в воздушном пространстве якобы находилось семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.

"Российской ПВО было приказано обезвредить дроны, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС", - нафантазировали в российском министерстве.

Кроме того, россияне, которые всю ночь атаковали Украину, цинично обвинили ее в том, что она "атаковала" тремя дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская (Краснодарский край). Речь идет о нефтебазе, которая пылает с ночи из-за атаки неизвестных дронов. Этот объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели почти двухчасовой телефонный разговор, который в частности касался установления перемирия в Украине.

По сообщению Белого дома, стороны согласились, что движение к миру начнется с "энергетического и инфраструктурного прекращения огня". В Кремле тем временем сообщили, что по итогам переговоров Путин приказал военным приостановить нанесение ударов по украинским энергетическим объектам на 30 дней.

При этом украинская сторона сообщила о шквале ударов по гражданской инфраструктуре через несколько часов после разговора Трампа и Путина.

После так называемой "договоренности" российские войска выпустили по Украине 145 дронов, а также использовали баллистические ракеты. Под ударом врага была энергетика, больницы и транспорт, есть пострадавшие гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом глава Кремля фактически отверг предложение о прекращении огня и призвал к давлению на Путина.