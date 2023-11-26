Оккупанты ищут "слабину в обороне", чтобы снова захватить Купянск, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"На этом участке украинские защитники отразили 4 атаки противника. Это вблизи Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", - сказал спикер.

По его словам, россияне активно применяют авиацию и артиллерию на Купянском направлении, активизировали использование дронов-камикадзе.

"Мы видим, что активизируется враг, несмотря на потери... в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабину в обороне", - подчеркнул Фитьо.

Он добавил, что оккупанты снова ведут так называемые "мясные штурмы" и используют для этого штурмовые отряды, в состав которых входят заключенные или оккупанты-штрафники.

Попытки россиян на востоке

Напомним, в начале октября оккупанты усилили атаки в районе Авдеевки. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечают украинские военные, оккупанты пытаются окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла минимум 10 тысяч солдат на этом направлении.

Также захватчики снова возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении. Россияне пытаются выйти к реке Оскол. На этой линии продолжаются ожесточенные бои.

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