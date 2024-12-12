Достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией: ответ Ермака

Карпьяк поинтересовался у Ермака, достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией уже сейчас.

"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, нам не хватает статуса, о котором мы говорим, что нам нужно приглашение в НАТО, и понимание четких гарантий, которые обеспечили бы нас, чтобы мы были уверены, что Путин (российский диктатор - ред.) не вернется через 2-3 года", - отметил руководитель ОП.

Он обратил внимание, что необходимо разбивать российские нарративы о нежелании Украины начать переговоры. Поскольку Украина не хотела войны и никак не провоцировала РФ.