RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией: ответ Ермака

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пока не обладает достаточно сильной позицией для начала переговоров с Россией. В частности, ей не хватает оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака журналисту Вадиму Карпьяку.

Карпьяк поинтересовался у Ермака, достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией уже сейчас. 

"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, нам не хватает статуса, о котором мы говорим, что нам нужно приглашение в НАТО, и понимание четких гарантий, которые обеспечили бы нас, чтобы мы были уверены, что Путин (российский диктатор - ред.) не вернется через 2-3 года", - отметил руководитель ОП. 

Он обратил внимание, что необходимо разбивать российские нарративы о нежелании Украины начать переговоры. Поскольку Украина не хотела войны и никак не провоцировала РФ. 

Переговоры Украины с Россией

Напомним, возможность переговоров Украины с Россией на Западе начали рассматривать после того, как президентом США был избран Дональд Трамп.

В частности, премьер Польши Дональд Туск недавно предполагал, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.

Трамп выступает за быстрое прекращение огня между Украиной и Россией и дальнейшие переговоры. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению мирного соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАндрей ЕрмакВойна в Украине