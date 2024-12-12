Достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией: ответ Ермака

Украина пока не обладает достаточно сильной позицией для начала переговоров с Россией. В частности, ей не хватает оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака журналисту Вадиму Карпьяку.
Карпьяк поинтересовался у Ермака, достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией уже сейчас.
"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, нам не хватает статуса, о котором мы говорим, что нам нужно приглашение в НАТО, и понимание четких гарантий, которые обеспечили бы нас, чтобы мы были уверены, что Путин (российский диктатор - ред.) не вернется через 2-3 года", - отметил руководитель ОП.
Он обратил внимание, что необходимо разбивать российские нарративы о нежелании Украины начать переговоры. Поскольку Украина не хотела войны и никак не провоцировала РФ.
Напомним, возможность переговоров Украины с Россией на Западе начали рассматривать после того, как президентом США был избран Дональд Трамп.
В частности, премьер Польши Дональд Туск недавно предполагал, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.
Трамп выступает за быстрое прекращение огня между Украиной и Россией и дальнейшие переговоры. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению мирного соглашения.
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