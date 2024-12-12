Чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією: відповідь Єрмака

Карп'як поцікавився у Єрмака, чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією вже зараз.

"Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам потрібне запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які забезпечили б нас, щоб ми були впевнені, що Путін (російський диктатор - ред.) не повернеться за 2-3 роки", - зазначив керівник ОП.

Він звернув увагу, що необхідно розбивати російські наративи про небажання України розпочати переговори. Оскільки Україна не хотіла війни і ніяк не провокувала РФ.