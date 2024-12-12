Чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією: відповідь Єрмака

Україна поки що не має достатньо сильної позиції для початку переговорів з Росією. Зокрема, їй не вистачає зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака журналісту Вадиму Карп'яку.
Карп'як поцікавився у Єрмака, чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією вже зараз.
"Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам потрібне запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які забезпечили б нас, щоб ми були впевнені, що Путін (російський диктатор - ред.) не повернеться за 2-3 роки", - зазначив керівник ОП.
Він звернув увагу, що необхідно розбивати російські наративи про небажання України розпочати переговори. Оскільки Україна не хотіла війни і ніяк не провокувала РФ.
Нагадаємо, можливість переговорів України з Росією на Заході почали розглядати після того, як президентом США було обрано Дональда Трампа.
Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск нещодавно припускав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися вже цієї зими.
Трамп виступає за швидке припинення вогню між Україною та Росією і подальші переговори. На його думку, президент України Володимир Зеленський готовий до укладання мирної угоди.
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