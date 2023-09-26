Глава Минобороны Нидерландов рассказала, как скоро Украине передадут истребители F-16

Украина получит истребители F-16 уже в следующем году, а пока Нидерланды обучают пилотов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен .

"Я не знаю, сколько времени займет это обучение, поэтому мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами", - говорится в заявлении.

Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируется запустить как можно скорее.

"Фактические поставки самолетов (Украине - ред.) начнется где-то в следующем году", - сказала министр.

Министр объяснила, почему поставки самолетов происходят так долго

"Для нас важна возможность: мы осуществляем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы осуществим переход, то же самое касается Норвегии, то же самое касается Дании, поэтому эти вещи это требует времени", - сказала Оллонгрен.

Также она сказала, что самое главное - это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве и Кремлю

"Мы там и будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, и мы будем обеспечивать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как мир будет, Россия никуда не денется", - добавила глава Минобороны Нидерландов.

Именно поэтому сначала их нужно победить, а потом Украина должна быть в безопасности как важный партнер.

"Усталость" от войны в Украине

Оллонгрен сказала, что Нидерланды слышат эти вещи (заявления о снижении помощи Украине - ред.) и это их беспокоит

"Я думаю, мы все должны осознавать тот факт, что россиян нужно остановить, а Украину это не просто региональный конфликт между Украиной и Россией, это Россия, это ядерная держава, это союзник Китая, поэтому это то, что беспокоит всех нас в Европе, но также и ее в Соединенных Штатах", - добавила министр.

Она добавила, что Украина не сможет вести эту войну без поддержки стран Запада, и если они прекратят поставки оружия и прекратят финансирование, тогда Украина должна прекратить боевые действия.

Поэтому так важно, чтобы все сохраняли единство и продолжали находить бюджет, находить оружие, находить боеприпасы для поддержки Украины столько, сколько потребуется.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Также недавно стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на западных истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой.

Между тем, по словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кро, его страна также рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16.