Глава Минобороны Нидерландов рассказала, как скоро Украине передадут истребители F-16
Украина получит истребители F-16 уже в следующем году, а пока Нидерланды обучают пилотов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.
"Я не знаю, сколько времени займет это обучение, поэтому мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами", - говорится в заявлении.
Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируется запустить как можно скорее.
"Фактические поставки самолетов (Украине - ред.) начнется где-то в следующем году", - сказала министр.
Министр объяснила, почему поставки самолетов происходят так долго
"Для нас важна возможность: мы осуществляем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы осуществим переход, то же самое касается Норвегии, то же самое касается Дании, поэтому эти вещи это требует времени", - сказала Оллонгрен.
Также она сказала, что самое главное - это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве и Кремлю
"Мы там и будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, и мы будем обеспечивать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как мир будет, Россия никуда не денется", - добавила глава Минобороны Нидерландов.
Именно поэтому сначала их нужно победить, а потом Украина должна быть в безопасности как важный партнер.
"Усталость" от войны в Украине
Оллонгрен сказала, что Нидерланды слышат эти вещи (заявления о снижении помощи Украине - ред.) и это их беспокоит
"Я думаю, мы все должны осознавать тот факт, что россиян нужно остановить, а Украину это не просто региональный конфликт между Украиной и Россией, это Россия, это ядерная держава, это союзник Китая, поэтому это то, что беспокоит всех нас в Европе, но также и ее в Соединенных Штатах", - добавила министр.
Она добавила, что Украина не сможет вести эту войну без поддержки стран Запада, и если они прекратят поставки оружия и прекратят финансирование, тогда Украина должна прекратить боевые действия.
Поэтому так важно, чтобы все сохраняли единство и продолжали находить бюджет, находить оружие, находить боеприпасы для поддержки Украины столько, сколько потребуется.
F-16 для Украины
Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Также недавно стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.
По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на западных истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой.
Между тем, по словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кро, его страна также рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16.
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