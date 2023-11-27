Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка

Россия прилагает серьезные усилия, чтобы добиться поставок баллистических ракет из Ирана. Однако пока они не увенчались успехом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, еще с прошлого года Россия не оставляет попыток получить ракетное вооружение из Ирана.

"Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха", - отметил Черняк.

По оценкам украинской разведки, на данный момент не зафиксировано ни одной поставки ракет из Ирана в Россию.

"Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет", - добавил представитель ГУР.

Иран готов передать баллистику России?

Разговоры о возможной передаче иранских баллистических ракет России активизировались на прошлой неделе. В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды, а также рассматривает варианты по баллистике малой дальности Ababil и Fateh-110.

По его словам, обеспокоенность Вашингтона вызвало то, что ранее иранские военные демонстрировали свои наработки министру обороны РФ Сергею Шойгу. Официально российская сторона баллистический вопрос не комментирует.

Подробнее читайте в материале "Ababil и Fateh-110. Какую баллистику Иран может передать РФ и есть ли угрозы для Украины".

