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Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 17:23
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Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка Фото: Росія зацікавлена у постачанні іранської балістики, зокрема ракет Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Данило Крамаренко
Експерт: Андрій Черняк

Росія докладає серйозних зусиль, щоб досягти поставок балістичних ракет з Ірану. Однак поки вони не увінчалися успіхом.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За його словами, ще з минулого року Росія не залишає спроб отримати ракетне озброєння з Ірану.

"Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, наразі не мають успіху", - зазначив Черняк.

За оцінками української розвідки, на даний момент не зафіксовано жодного постачання ракет з Ірану до Росії.

"Відповідних рішень чи домовленостей між Москвою та Тегераном, за нашими даними, натепер також немає", - додав представник ГУР.

Іран готовий передати балістику Росії?

Розмови про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії активізувалися минулого тижня. Зокрема, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Тегеран вже постачає ударні дрони, керовані авіабомби та артилерійські снаряди, а також розглядає варіанти щодо балістики малої дальності Ababil та Fateh-110.

За його словами, стурбованість Вашингтона викликало те, що раніше іранські військові демонстрували свої напрацювання міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Офіційно російська сторона балістичне питання не коментує.

Детальніше читайте у матеріалі "Ababil та Fateh-110. Яку балістику Іран може передати РФ та чи є загрози для України".

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Іран і Росія можуть укласти угоду про ракети, оскільки 18 жовтня 2023 року минув термін дії обмежень ООН на експорт іранських ракетних технологій.

До цього РБК-Україна у матеріалі "Чи переконає Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати" наводило думки експертів про те, чи наважиться Тегеран на поставки до Росії.

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Російська Федерація Іран ракети ГУР
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Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка
Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка
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