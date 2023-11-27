Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка

Росія докладає серйозних зусиль, щоб досягти поставок балістичних ракет з Ірану. Однак поки вони не увінчалися успіхом.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За його словами, ще з минулого року Росія не залишає спроб отримати ракетне озброєння з Ірану.

"Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, наразі не мають успіху", - зазначив Черняк.

За оцінками української розвідки, на даний момент не зафіксовано жодного постачання ракет з Ірану до Росії.

"Відповідних рішень чи домовленостей між Москвою та Тегераном, за нашими даними, натепер також немає", - додав представник ГУР.

Іран готовий передати балістику Росії?

Розмови про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії активізувалися минулого тижня. Зокрема, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Тегеран вже постачає ударні дрони, керовані авіабомби та артилерійські снаряди, а також розглядає варіанти щодо балістики малої дальності Ababil та Fateh-110.

За його словами, стурбованість Вашингтона викликало те, що раніше іранські військові демонстрували свої напрацювання міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Офіційно російська сторона балістичне питання не коментує.

Детальніше читайте у матеріалі "Ababil та Fateh-110. Яку балістику Іран може передати РФ та чи є загрози для України".