Действует ли блокада Трампа в Ормузском проливе? Отчет военных США за сутки

За первые сутки блокады США в Ормузском проливе ни одно судно, которое направлялось из или в иранские порты не прорвалось через заслон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в сети Х.
"В течение первых 24 часов ни один корабль не преодолел блокаду США , а шесть торговых судов выполнили указание американских вооруженных сил развернуться, чтобы снова зайти в иранский порт в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
В CENTCOM отмечают, что блокада применяется беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.
При этом в Вооруженных силах США убеждают, что поддерживают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов.
В командовании также отчитались, что у Ормузского пролива находятся более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков вместе с более десятком военных кораблей и десятками самолетов.
Однако накануне сообщалось, что китайский танкер, находящийся под санкциями США, смог пройти Ормузский пролив вопреки блокаде американских военных. Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер - Murlikishan.
Напомним, блокада Ормуза Соединенными Штатами была введена в понедельник по приказу президента Дональда Трампа после срыва переговоров о мире между Вашингтоном и Тегераном.
Трамп пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы. Американский президент также тогда похвастался, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря", а 158 кораблей Тегерана полностью уничтожены.
Как известно, кроме судов, следующих в Иран или из него, Штаты также блокируют корабли, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив. При этом союзники США отказались помогать Дональду Трампу в блокировании пролива.
РБК-Украина писало, что блокада судов в Ормузе Соединенными Штатами влечет за собой риски. Американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.
Кроме того, затягивание конфликта усиливает внутреннее давление на Трампа - цены на бензин могут оставаться высокими, что является политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.
США и Иран не смогли прийти к согласию на переговорах в Пакистане, которые прошли 10-12 апреля. Помимо прочего, Тегеран категорически против ключевого условия Вашингтона - отказа от ядерной программы. Второй раунд переговоров между странами ожидается в ближайшее время.