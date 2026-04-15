Действует ли блокада Трампа в Ормузском проливе? Отчет военных США за сутки

"В течение первых 24 часов ни один корабль не преодолел блокаду США , а шесть торговых судов выполнили указание американских вооруженных сил развернуться, чтобы снова зайти в иранский порт в Оманском заливе", - говорится в сообщении.

В CENTCOM отмечают, что блокада применяется беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

При этом в Вооруженных силах США убеждают, что поддерживают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов.

В командовании также отчитались, что у Ормузского пролива находятся более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков вместе с более десятком военных кораблей и десятками самолетов.

Однако накануне сообщалось, что китайский танкер, находящийся под санкциями США, смог пройти Ормузский пролив вопреки блокаде американских военных. Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер - Murlikishan.