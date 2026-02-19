Ждать ли скачка цен из-за блэкаутов: в НБУ дали прогноз для украинцев

Расходы бизнеса на генераторы и зарядные станции неизбежно скажутся на кошельках украинцев. Однако цены будут расти умеренно, без резких и болезненных скачков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика Нацбанка Артема Вдовиченко.
Главное:
Из-за российских атак и сильных морозов страна столкнулись с наибольшей нехваткой электроэнергии за все время большой войны. В Нацбанке прогнозируют, что в целом в 2026 году системе не будет хватать около 6% мощностей.
Самый тяжелый этап Украина проходит именно сейчас, в первом квартале - дефицит временно достигает 12%.
Постоянные отключения тормозят бизнес. По расчетам НБУ, энергодефицит "съест" около 0,4% от возможного роста экономики. Но макропрогноз остается позитивным: ожидается, что реальный ВВП Украины все равно вырастет на 1,8%.
Что касается стоимости жизни, то отключение света могут повлиять на цены через:
По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы рост цен даже замедлится. Во второй половине года инфляция временно ускорится, но на конец года остановится на вполне умеренной отметке - 7,5%.
В последующие годы НБУ ожидает стабильного снижения инфляции до желаемых 5%.