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Во Львовской области 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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Львов, Суббота 21 января 2023 13:00
Во Львовской области 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды Фото: 80 населенных пунктов во Львовской области остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода оставила без света более 80 населенных пунктов во Львовской области. Из них 30 полностью обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Из-за снегопадов во Львовской области по состоянию на 12:00 без электроснабжения 30 населенных пунктов полностью и 53 - частично", - отметил Козицкий.

По его словам, больше всего пострадали от непогоды Городокское, Мостиское, Дрогобычское и Старосамборское направления. Над восстановлением питания работают 133 энергетики, привлекли 46 единиц техники.

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, запад Украины накроет мокрый снег, а на остальной территории нашей страны без осадков.

При этом украинцев предупреждают о возможности схождения лавин в Карпатах, поэтому синоптики просят воздержаться от походов в горы.

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