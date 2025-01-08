Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде

Разговоры и слухи о том, что власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте.

"Если мы говорим об онлайн-голосовании и опыте других стран, это должна быть абсолютно независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК. Насколько мне известно, ЦИК не имеет своей "Дії" для проведения выборов", - отметила Шуляк.

По ее словам, Украина в частности изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосования онлайн. "Сколько лет это займет у Украины, я думаю, никто не может сказать. Несмотря на то, что мы сегодня являемся одним из самых цифровых государств в мире", - отметила глава "Слуги народа".

Кроме того, как отметила Шуляк, у общества немного доверия к вопросу выборов онлайн, как, собственно, и к почтовому голосованию - только 8% граждан поддержали бы такой формат волеизъявления.

"Опыт (разных стран, - ред.) мы можем изучать, но когда будет приниматься решение, как проводить первые послевоенные выборы, конечно, будет учитываться обязательно и мнение общества. Нам очень важно, чтобы выборы состоялись понятным демократическим способом, с тем, чтобы результаты таких выборов были приняты всеми в обществе", - пояснила она.